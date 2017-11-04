ТЗ во вложении!
Необходимо сделать флаер для салона красоты
Создать дизайн флаера(листовка) для раздачи на улице, для студии маникюра.
Преимущество исполнителям, которые к заявке приложат ссылку на свой макет,
соответствующий заданию.
Заявки фрилансеров
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