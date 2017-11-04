Сайт - https://zarabotal.me/, для него нужно сделать комплект баннеров. GIF-анимация. Размеры: 468х60 728х90 800х60 240х400 300х250 100х100 Каждый баннер - 2 кадра. Надписи на ...
Нарисовать рекламный баннер
Необходимо нарисовать рекламный баннер для мобильного приложения Андроид Camera Notes & Folders.
Предполагаемый слоган для баннера: "Надоел беспорядок в телефоне? - Лучшее приложение для вашего Андроид."
Всего нужно сделать 2 баннера - 1 горизонтальный (800 пикселей в ширину) и 1 вертикальный (240 пикселей в ширину). Можно анимированной гифкой.
Крайне важно - желание доделать до конца. Если баннер не понравится - необходимы правки. Просьба учитывать это в итоговой стоимости.
Заявки фрилансеров
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