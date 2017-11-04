Необходимо нарисовать рекламный баннер для мобильного приложения Андроид Camera Notes & Folders.

Предполагаемый слоган для баннера: "Надоел беспорядок в телефоне? - Лучшее приложение для вашего Андроид."

Всего нужно сделать 2 баннера - 1 горизонтальный (800 пикселей в ширину) и 1 вертикальный (240 пикселей в ширину). Можно анимированной гифкой.

Крайне важно - желание доделать до конца. Если баннер не понравится - необходимы правки. Просьба учитывать это в итоговой стоимости.