Нужно сделать 6 самых популярных размеров баннеров

Сайт - https://zarabotal.me/, для него нужно сделать комплект баннеров. GIF-анимация.

Размеры:

468х60

728х90

800х60

240х400

300х250

100х100

Каждый баннер - 2 кадра. Надписи на них:

1 кадр - Заработок в интернете с вложениями и без

2 кадр - Заработал. me - обучаем зарабатывать онлайн

То есть надо сделать 1 вариант баннера и сделать его в разных размерах.

Если нужны подробности - пишите в личку. И хотелось бы примеров от вас, какой примерно по оформлению будет баннер.