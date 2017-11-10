Нужно сделать 6 самых популярных размеров баннеров

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Завершен8 заявок367 просмотров

Сайт - https://zarabotal.me/, для него нужно сделать комплект баннеров. GIF-анимация.

Размеры:

468х60

728х90

800х60

240х400

300х250

100х100

Каждый баннер - 2 кадра.  Надписи на них:

1 кадр - Заработок в интернете с вложениями и без

2 кадр - Заработал. me - обучаем зарабатывать онлайн

То есть надо сделать 1 вариант баннера и сделать его в разных размерах.

Если нужны подробности - пишите в личку. И хотелось бы примеров от вас, какой примерно по оформлению будет баннер.

8 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

A9955017818
Алексей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Спасибо, все сделано быстро и четко.
Чётко поставленная задача, актуальные правки и моментальная оплата по уговору, Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

A9955017818
Алексей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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