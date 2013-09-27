Баннеры для Adwords

БаннерыЗакрыт14 заявок151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Рекламные баннеры для контекстно-медийной сети Adwords

Анимация сильная не нужна на 90% статик, анимационной может быть кнопка перехода или меняться картинки.

Главное дизайн, стильный, корпоративный

Показать примеры таких баннеров

10 лет назад
George28
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Баннер для яндекс

    $50

    Требуется разработать баннер для Яндекс-Баяна и тематических площадок. Есть небольшая подборка графики, инициатива также приветствуется.- Разработка медийно-контекстного баннера 200*300 для Яндекса- Адаптация баннера для формата 240*400 для тематических сайтов.Нужно жестко соблюдать требования Яндекса:- размер файла ...

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннеры для слайда

    Требуется 6 баннеров для слайда на главной и подобрать 9 картинок по категориям товара (одежда женская,мужская,детская), обувь(мужская,женская,детская),аксессуары, товары для дома и женские сумки Жду ваших предложений по цене и сроку

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание баннеров

    Требуется создать 2 баннера для контекстной рекламы для сайта по покупкам в Китае Ваши предложения по цене и срокам

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннер - уличная реклама

    Нужно сделать рекламный баннер (наружняя реклама) размером 4 метра в ширину и 2 метра в высоту. Компания "Дельта" пишется специфически "DЕЛЬТА" направление компании - видео наблюдение и охрана Сайт компании http://www.delta.kg Дополнительные материалы для образца в прикрепленных файлах, ...

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обновить два баннера. Без анимации

    Требуется обновить два баннера: 1. Обновить баннер. Содержимое оставить прежним, но сделать его еще более приятным. Цвета примерно те же. Размер 88х88 https://docs.google.com/file/d/0B6AzBlVbcn1PRXk3QVNTVDYtZ1U/edit?usp=sharing 2. Обновить баннер. Содержимое оставляем, цвета тоже. Просто приятный шрифт, закругленные уголки. Более качественная кнопка ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статичный рекламный баннер 605x415 для группы ВК

    Требуется разместить рекламный текст, дополнить его иллюстрациями, общий стиль уже сформирован, его можно будет взять из готового динамического баннера (исходник есть). Рассматриваются кандидаты только с положительными отзывами и качественными работами в портфолио. Остальным просьба не тратить ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка гиф тизеров

    Необходимо сделать серию из 10 анимированных gif тизеров 2ух размеров. Размер 1 - 120 х 120, размер 2 - 200 х 200, в каждом от 1 до 10 кадров.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад