Баннеры для сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт12 заявок212 просмотров

Нужно пару баннеров, тех задания - https://yadi.sk/d/DY68jVCn3PZyLc 

5$ за баннер

8 лет назад
AndreyOut
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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