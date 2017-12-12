Листовки и баннеры для магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен19 заявок228 просмотров

Добрый день!

Для магазина запчастей к мотороллерам необходимо сделать листовки и баннеры для фейсбука. Ориентир на молодежь.

Подробнее с примерами напишу в личку.

8 лет назад
MIRREXX
Роман 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sva425
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад
$80
3 дня
Спасибо Виталию за выполненную работу и хороший подход к заказчику. Однозначно будем работать еще :)
Все отлично: четкое ТЗ, адекватная коммуникация, своевременная оплата. Только приятные впечатления от сотрудничества. Работаем дальше.

Заявки фрилансеров

sva425
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать рекламный баннер

    Необходимо нарисовать рекламный баннер для мобильного приложения Андроид Camera Notes &amp; Folders.  Предполагаемый слоган для баннера: "Надоел беспорядок в телефоне? - Лучшее приложение для вашего Андроид."  Всего нужно сделать ...

    Android
    Баннеры41 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Баннер HTML5 + ресайз

    Нужно сделать баннер для сайта auto.ru — особенность ТТ в том, что нельзя использовать canvas технологию. Тех требования: https://yandex.ru/adv/requirements/autoru

    HTML
    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать 2 баннера

    Для главной страницы интернет-магазина нужно нарисовать 2 баннера (для первого экрана). Тематика- магазин интимных товаров. Размеры баннеров- http://opencart.opencartworks.com/themes/so_oneshop_marketplace/index.php Общение по скайпу. Прошу писать срок и цену.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Рекламные баннера для Facebook

    Ищу дизайнера, который будет создавать рекламные баннера для Facebook. Компания занимается проведением обучающих мероприятий для предпринимателей. С примерами баннеров можно ознакомится на страницах:   https://www.facebook.com/vshk.org/ https://www.facebook.com/labaplatform/ ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн нескольких картинок для группы Вк

    Добрый день. Ищу фрилансера для отрисовки нескольких картинок в группу вк. Все детали объясню исполнителю.  Работа должна быть сделана очень быстро. PS: рисуем до полного моего утверждения

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • 5 баннеров под услуги - Сопротект

    http://soprotect.ru/ Необходимо нарисовать по баннеру к каждой услуге для главной страницы. Баннеры делаем без цен. Что нравится приложил к задаче, все баннеры нужно сделать в таком же стиле. Цвета можно можно менять, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад