Дизайн для релиза песни

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Закрыт34 заявки655 просмотров

Требуется помощь дизайнера в оформлении веб-релиза (обложка-картинка) для песни. 

Задание несложное, бюджет небольшой. 

Работу можно начать сразу, оплата сдельно на карту. 

5 лет назад
frost98spb
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