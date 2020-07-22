Привет! Мне нужен диз и вёрстка баннера для РК в гугл кмс Таска: https://docs.google.com/document/d/1_blY-VsGyfKHKLzZIKXvw3dNpdBBfZ3mJMkfupT1kVs/edit#heading=h.o1h1s19trcji
Дизайн для релиза песни
Требуется помощь дизайнера в оформлении веб-релиза (обложка-картинка) для песни.
Задание несложное, бюджет небольшой.
Работу можно начать сразу, оплата сдельно на карту.
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