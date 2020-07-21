Html-5 дизайн и вёрстка баннера

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Закрыт6 заявок572 просмотра

Привет! Мне нужен диз и вёрстка баннера для РК в гугл кмс

Таска:

https://docs.google.com/document/d/1_blY-VsGyfKHKLzZIKXvw3dNpdBBfZ3mJMkfupT1kVs/edit#heading=h.o1h1s19trcji

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