Нужно сделать 3 баннера GIF 125х125 / 468x60 / 728x90 / . Баннеры должны весить как можно меньше желательно до 500 кб не более. ТЗ предоставлю, сроки исполнения хотелось бы как можно быстрее, а лучше ...
Дизайн макетов для баннеров и брендирования сайта
Проект срочный. От вас жду портфолио, примерную цену и срок
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