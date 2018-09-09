Создать картинку к новости

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Завершен11 заявок225 просмотров

Добрый день.

Мне нужно создать картику, на которой будет 2 логотипа и знак плюс между ними.

Это логотипы Ватсапа и Битрикс.

На Ватсаповском фоне.

Допустим такой фон, лого ватсапа и название

https://www.iphones.ru/wp-content/uploads/2017/01/IMG_0522.jpg

и лого Битрикс c названием системы

https://796208.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/6ab/6ab3b5fc302205ee6972845a7d28b256.png?152129880851200

Например такой

Жду срок и бюджет.

WordPress
7 лет назад
neuronaut
Дмитрий 
41 год
9 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Выбранный исполнитель

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Escrow
Работа сделана быстро и аккуратно. Все понравилось, спасибо !
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Заявки фрилансеров

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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