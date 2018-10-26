Сделать 3 баннера.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен12 заявок329 просмотров

Нужно сделать 3 баннера GIF 125х125 / 468x60 / 728x90 / . Баннеры должны весить как можно меньше желательно до 500 кб не более. ТЗ предоставлю, сроки исполнения хотелось бы как можно быстрее, а лучше сегодня вечером.

7 лет назад
andzhej1979
45 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Caliope
47 лет
9 лет в сервисе
Была
12 часов назад
7 лет назад
$25
1 день
Escrow
Остался очень доволен работай этого человека, быстро, четко и качественно без всяких ошибок. Сдали работу даже раньше чем договаривались. Очень доволен! Спасибо...Рекомендую....
Анджей Джан, ответственный, коммуникабельный и лояльный заказчик. Сотрудничеством осталась довольна. Сдача/прием работы сразу, всегда на обратной связи, оплата мгновенная. Благодарю. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Caliope
47 лет
9 лет в сервисе
Была
12 часов назад
7 лет назад