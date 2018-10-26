Нужно сделать 3 баннера GIF 125х125 / 468x60 / 728x90 / . Баннеры должны весить как можно меньше желательно до 500 кб не более. ТЗ предоставлю, сроки исполнения хотелось бы как можно быстрее, а лучше сегодня вечером.