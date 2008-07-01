Создать баннер заставку для сайта до 1м/б Проводится конкурс кто лучше сделает баннер объемом менее 500 к/б, тот и будет делать основной заказ бюджетом до 150 долларов для холдинга. По вопросам обращатся по ...
Флеш баннеры
Господа огласите свои цены на флешь баннееры ОТ-ДО со ссылками на портфолио.
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Нацелен на постоянную работу, но нужно сориентироваться в качестве и ценах.
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