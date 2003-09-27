Флеш баннеры для сайта знакомства

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт5 заявок387 просмотров

Мне нужны баннеры для сайтов знакомств (http://www.mromance.ru/ и

http://www.syl.ru/). Баннеры должны быть

направлены на привлечение девушек и парней. Требований к дизайны

особых нет, кроме того, что они должны быть с ниже указаннами ctr и их

должны принять в сети lbn и rle.

468х60 ctr 0.7 - 1.0 % ( количество - 2-4)

100х100 ctr 0.2-0.4 (количество 4)

120-240 ctr 0.4-0.6 ( количество 2-4)

120-60 ctr 0.1-0.2 ( количество 4)

Начнем с этих, а потом еще для других проектов нужны будут сотни

баннеров. Надеюсь получить скидку. Я понимаю, что гарантию дать никто

не может, и это зависит от многих факторов, но все таки есть разница,

между проф. баннермэйкером и профаном. Я сам сделал один баннер на

doc.meo.ru, 468х60 и у него около 0.5%. Уверен вы можете сделать

намного лучше.

Жду Ваших предложений.

21 год назад
Mikhailito
Михаил 
44 года
21 год в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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