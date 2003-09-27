Требуется разработать баннер для сайта kredit.kantor.ru. Дизайн должен быть выполнен в минималистском стиле, соответствующем общему оформлению сайта. Необходимо учесть цветовую гамму и шрифты, используемые на сайте.
Флеш баннеры для сайта знакомства
Мне нужны баннеры для сайтов знакомств (http://www.mromance.ru/ и
http://www.syl.ru/). Баннеры должны быть
направлены на привлечение девушек и парней. Требований к дизайны
особых нет, кроме того, что они должны быть с ниже указаннами ctr и их
должны принять в сети lbn и rle.
468х60 ctr 0.7 - 1.0 % ( количество - 2-4)
100х100 ctr 0.2-0.4 (количество 4)
120-240 ctr 0.4-0.6 ( количество 2-4)
120-60 ctr 0.1-0.2 ( количество 4)
Начнем с этих, а потом еще для других проектов нужны будут сотни
баннеров. Надеюсь получить скидку. Я понимаю, что гарантию дать никто
не может, и это зависит от многих факторов, но все таки есть разница,
между проф. баннермэйкером и профаном. Я сам сделал один баннер на
doc.meo.ru, 468х60 и у него около 0.5%. Уверен вы можете сделать
намного лучше.
Жду Ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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