Размеры 980/728 на 90 пикселей. вес флешки и гиф заглушки не более 35 кб. технические требования к баннеру: http://specs.adfox.ru/page/65/
Нарисовать 2 баннера авто тематика
Нужно быстренько сделать 2 простеньких банера для сайта
срок оч быстро (до конца суток)
стиль под сайт http://auto-matika.com.ua/
банеры в слайдер
дата и узнать подробнее не нужно на банере рисовать это автоматом накладывается сверху
ТЗ:
470х170
нада сделать так. подложка чтоб 1 слоем, а все что на подложке - другими слоями. чтобы мы потом могли подложку оставить в слайде а картинку поменять. вот как щас - подложка серенькая с машинкой - а на ней динамик. это все 1 слой, а надо чтоб это было 2 слоя - 1 подложка 2 динамик.
по слайдам. 1 акция - зимнии распродажи штатных магнитол, скидки. 2 акция - магнитола + камера в подарок. вот на первом слайде подложка + какието снежинки хз. 2 слайд - подложка + магнитола с камерой както скомпоновать.
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