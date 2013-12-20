Нарисовать 2 баннера авто тематика

Нужно быстренько сделать 2 простеньких банера для сайта

срок оч быстро (до конца суток)

стиль под сайт http://auto-matika.com.ua/

банеры в слайдер

дата и узнать подробнее не нужно на банере рисовать это автоматом накладывается сверху

ТЗ:

470х170

нада сделать так. подложка чтоб 1 слоем, а все что на подложке - другими слоями. чтобы мы потом могли подложку оставить в слайде а картинку поменять. вот как щас - подложка серенькая с машинкой - а на ней динамик. это все 1 слой, а надо чтоб это было 2 слоя - 1 подложка 2 динамик.

по слайдам. 1 акция - зимнии распродажи штатных магнитол, скидки. 2 акция - магнитола + камера в подарок. вот на первом слайде подложка + какието снежинки хз. 2 слайд - подложка + магнитола с камерой както скомпоновать.