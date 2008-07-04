Нарисовать пару простых баннеров

На сайте hostia.ru есть два банера, слева, который про яблочные цены и снизу про домены, нужны такие же простые и понятные, для сайта itxost.ru, в первом яблочные заменить на "зеленые" (в кавычках) и php хостинг не от 0.6 а от 0.1, но чтоб было красиво и понятно, а второй баннер 10 $ заменить на 6 $ + еще кнопочку заказать которая наверху перерисовать под стиль itxost.ru, но она должна отличаться от той что на hostia не только цветом.