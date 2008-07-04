Нарисовать пару простых баннеров

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Завершен22 заявки358 просмотров

На сайте hostia.ru есть два банера, слева, который про яблочные цены и снизу про домены, нужны такие же простые и понятные, для сайта itxost.ru, в первом яблочные заменить на "зеленые" (в кавычках) и php хостинг не от 0.6 а от 0.1, но чтоб было красиво и понятно, а второй баннер 10 $ заменить на 6 $ + еще кнопочку заказать которая наверху перерисовать под стиль itxost.ru, но она должна отличаться от той что на hostia не только цветом.

PHP
17 лет назад
dragon99
Павел 
34 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

apelab
56 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$50
Опять четкое и быстрое исполнение всех поставленных задач за разумную цену. Был предоставлен богатый выбор разных вариантов, так что было над чем подумать и выбрать. Всем рекомендую.
Второй раз работаю с Денисом и второй раз удивляюсь!?! Приятно удивляюсь, как все четко и грамотно оговорено, как точно делаются поправки и изменения - оплата выше всяких похвал... Готов и дальше работать с таким работодателем. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

apelab
56 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

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