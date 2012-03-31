Наружные баннеры

# 1 — $ 100

1. Баннер на билборд (высота 3м, ширина 6м)

Тематика — натяжные потолки

Текстовая информация: фирменные натяжные потолки по гарпунной системе монтажа; письменная гарантия 12 лет; И.Казака, 20 «Д», Торговый дом «БОМОНД»; 8 (928) 061–00–71; 61–00–71

Приветствуются ваши слоганы

2. Баннер (высота 10м, ширина 9м)

Текстовая информация: фирменные натяжные потолки по гарпунной системе монтажа; письменная гарантия 12 лет; И.Казака, 20 «Д», Торговый дом «БОМОНД»; 8 (928) 061–00–71; 61–00–71

Приветствуются ваши слоганы

В приложении логотип компании (на черном и белом фоне) и фотографии существующих баннеров.

Второй баннер будет установлен на торце здания, и висеть довольно таки высоко — вся информация должна хорошо прочитываться издали (существующий размер второго баннера немного меньше, он и будет увеличен до 10м * 9 м).