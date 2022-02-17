Отрисовать баннер для слайдера на главной странице

БаннерыЗавершен1 заявка57 просмотров
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Нужно перерисовать один из баннеров слайдера в общей стилистике

2 года назад
shturn
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
blowekhip
24 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
2 года назад
$20
1 день
Очень быстро, буквально за ночь, выполнил заказ в точном соответствии с ТЗ!
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