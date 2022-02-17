Отрисовать баннер для слайдера на главной странице

1. Аватар. С использованием существующего логотипа-эмблемы. Нужно как-то обыграть, сокмпоновать и т.д. Минимализм, четкость линий, сплошной цвет (не градиент), без мелких элементов, максимальна читабельность. 2. Подготовить 3 шаблонных поста: - Портфолио (фото работ) с надписью, - Полезное (обучающее, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перерисовать один из баннеров слайдера в общей стилистике
- Похожие заказы
- $20Баннеры24 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо поставить логотип и адрес сайта zebrabranding.kz как это показано на первой картинке и отрисовать в вектору. Надпись https://zebrabranding.kz/ должна быть такая же как у логотипа. Исходники логотипа и данные шрифта есть.Завершен2 года назад
2 сайта Сделать по 5 продающих банеров для каждого сайта + оптимизация под размеры. axie-drop.click find-drop.storeЗакрыт2 года назад
Необходимо сделать баннер, для Instagram. Цель баннера - оформление записи прямых эфиров, что бы посетитель аккаунта в Instagram мог легко найти и просмотреть запись нужного ему эфира. Нужно баннер сделать как шаблон, в котором можно будет ...Завершен2 года назад
Здравствуйте. Нужен банер для магазина сантехникиБаннеры33 заявкиЗакрыт2 года назад
- $10
Для главной страницы [url=https://vivoclinic.ru/]ВИВО Клиник [/url]нужно нарисовать баннер про масочный наркоз с препаратом Севоран. Баннер должен рекламировать услугу проведения хирургических операций с использованием этого препарата. [url=https://vivoclinic.ru/articles/masochnyj-narkoz-s-preparatom-sevoran/]Можно ориентироваться на эту информацию[/url]. Отдельно можно отметить, что безопасно ...Завершен2 года назад
Добрый день! Нужно оформить инфографику нескольких карточек для маркетплейса. Исходные фото имеются. В ответ к отклику присылайте примеры Ваших карточек, срок работы и цену за 1 карточку (3 картинки)Баннеры7 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен баннер.Баннеры27 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен дизайнер высокого уровня, умеющий обрабатывать фото в определенной стилистике. ТЗ здесь: https://docs.google.com/presentation/d/1elc35JAODgan3BMN32TAsUBQMw0sIL2O/. Нужна цена на 2 креатива для Инстаграма. Срок выполнения: 3 дня. Аттачьте, пожалуйста, примеры именно в этой стилистике. Спасибо! PS: Если сработаемся, будет постоянная работа.Баннеры6 заявокЗакрыт2 года назад
Разработать дизайн квизов и баннеров для соц сетей и медиа файлы для постов (также нужны баннера) переводящего пользователей на данный квиз, баннер. Профиль недвижимость. Главное требование цепляющий и эстетичный дизайн. Сейчас планируем создание 5 штук ...Баннеры13 заявокЗакрыт2 года назад