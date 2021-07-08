Сделать 15 баннеров в рекламу инстаграм.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен9 заявок569 просмотров

Товары на которые делаем тут:

docs.google.com/spreadsheets/d/1G6OrUCFzcf50cwqCyND75Aqe7uSCfvoBJ6sBy6sYr9s/edit#gid=0

на каждый товар по 3 баннера. всего 5 товаров

Требования:

Обязательные

-должен быть изображен товар 

-Должна быть кнопка "В магазин"

-Триггер внимания. Удивленное лицо, которое привлекает внимание (если авто -автолюбитель, если бьюти - красотка и т.д..), если товар решает проблему (как, например, полка для обуви, можно в качестве триггера использовать гору обуви)

(картинки-исходники берем на лендингах либо в гугле)

-Цвета должны быть контрастными.

На каждый товар 1 баннер должен быть в цветах сайта. Второй в палитре черный, желтый, белый. Третий на ваш вкус.

-Заголовок (на каждый товар выдадим по 3 коротких заголовка)

-Должна быть указана скидка -50% (или другая, которая указана на лендинге)

-размер 1:1

Желательно

-Можно разместить названия товаров, если удастся. сделать это органично.

-Желательно указать на крео фразы "Доставка по всей Беларуси. Оплата при получении!"

-Если будет возможность не в ущерб качеству добавить пару тезисов (на ваше усмотрение)

4 года назад
dmitry848
Дмитрий 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

NadezhdaTse
Надежда 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 отзывов
4 года назад
$20
3 дня
Escrow
Качественно и быстро. Все правки внесены. Доволен, однозначно буду обращаться еще.
Дмитрий очень приятный в общении, вежливый заказчик. Четко сформулировано задание, внесены минимальные правки. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!

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Роман
 
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