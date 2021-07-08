Требуется анимация 3-х слайдов баннера формата HTML-5 для Google Ads и Яндекс Директ размером 240-400 px. Также необходимо анимировать 5 слайдов для LED-экрана размером 1920-480 px. Макеты предоставлены в PSD. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения.
Сделать 15 баннеров в рекламу инстаграм.
Товары на которые делаем тут:
docs.google.com/spreadsheets/d/1G6OrUCFzcf50cwqCyND75Aqe7uSCfvoBJ6sBy6sYr9s/edit#gid=0
на каждый товар по 3 баннера. всего 5 товаров
Требования:
Обязательные
-должен быть изображен товар
-Должна быть кнопка "В магазин"
-Триггер внимания. Удивленное лицо, которое привлекает внимание (если авто -автолюбитель, если бьюти - красотка и т.д..), если товар решает проблему (как, например, полка для обуви, можно в качестве триггера использовать гору обуви)
(картинки-исходники берем на лендингах либо в гугле)
-Цвета должны быть контрастными.
На каждый товар 1 баннер должен быть в цветах сайта. Второй в палитре черный, желтый, белый. Третий на ваш вкус.
-Заголовок (на каждый товар выдадим по 3 коротких заголовка)
-Должна быть указана скидка -50% (или другая, которая указана на лендинге)
-размер 1:1
Желательно
-Можно разместить названия товаров, если удастся. сделать это органично.
-Желательно указать на крео фразы "Доставка по всей Беларуси. Оплата при получении!"
-Если будет возможность не в ущерб качеству добавить пару тезисов (на ваше усмотрение)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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