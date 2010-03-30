Сделать баннер 468*60

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт10 заявок196 просмотров

Баннер нужно сделать для сайта - http://webice.ru

Размер 468*60

Баннер должен очень классно смотреться в правом углу шапки сайта - http://seogramota.ru

Принимаются баннеры как гиф-анимация, так и статика, а так же флеш!

Плачу 20$

15 лет назад
activnyi
Павел 
34 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
15 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать аналог баннеров

    $50

    В приложени два баннера, необходимо сделать их аналоги, но при клике должна вызываться JS фукнкция FlashClick(), а не происходить переход по url.

    JavaScript
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Баннер

    Требуется вертикальный баннер. Ширина 240 пикселей, высота произвольная. Баннер для посетителей сайта по поиску\предоставлению ВРЕМЕННОЙ работы в Москве. То есть баннер четко должен указывать на то, что материалы на сайте исключительно о ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Флеш-баннер

    $50

    Исходники в векторе, фотошопе. Баннер для свадебного сайта. Сценарий один. 2-4 слайда, хорошая анимация. Нужно 3 баннера разных размеров:380х80, 550х60, 323x120 Сроки: сейчас. Оплата: WMZ, WMR, на карту ПриватБанка (Украина)

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка флеш баннера 468*60

    ТЗ в приложении Раскадровку без анимации нужно сделать до завтра (31.03) 13.00 После подтверждения раскадровки доделать баннер до конца за 1 день, т.е., готовый баннер нужен не позднее ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Отрисовка баннера с небольшой анимацией

    $50

    Во вложении лого компании в псд. Берем его за основу баннера на сиреневом фоне. (пример фона можно посмотреть на картинке в jpeg ). Также прилагаю техтребования. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание Баннера

    Здравствуйте. Нужно сделать flash баннер. Размер как на сайте http://ironmaster.com.ua/index.php Основные требования: 1.На баннере большее время должна присутстовать надпись о скидках(примеры я в файлах прикреплю) 2.Эта надпись изменяеться на ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать 3 gif баннера

    $30

    Гиф баннеры 3-х форматов 120х120, 120х240, 468х60 тема общая, подробности напишу исполнителю

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад