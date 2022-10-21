Создать красивые баннеры на основе эскизов.

Нужно сделать баннеры формата HTML5 размеры и требования в файле. Из предложенных форматов в файле, необходимо сделать: Брендинг, футер-баннер, боковой баннер, анимационный преролл в формате MP4 просто та же картинка, но в анимации. По сути это все ...