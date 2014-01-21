Нужно создать 4 банера для 2 двух сайтов , баннера нужни в гифе . Все нвопросы при переписке . P.s Жду ваших предложений .
Требуются баннеры
3 баннера размером 640x100, цель баннера отправлять пользователя на сайта с продажей заленого кофе http://c.cpl2.ru/54UE баннеры должны ассоциироваться с похудением на первом можно написать - эликсир для похудения заказать, на втором - жиросжигатель для женщин - заказать.(слово заказать кнопкой) на третьем - похудение без диеты по срокам оптимально сегодня
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