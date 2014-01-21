Требуются баннеры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен12 заявок158 просмотров

3 баннера размером 640x100, цель баннера отправлять пользователя на сайта с продажей заленого кофе http://c.cpl2.ru/54UE баннеры должны ассоциироваться с похудением на первом можно написать - эликсир для похудения заказать, на втором - жиросжигатель для женщин - заказать.(слово заказать кнопкой) на третьем - похудение без диеты по срокам оптимально сегодня

11 лет назад
dexter007
38 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
11 лет назад
$14
1 день
Сотрудничали с Александром, работа как всегда на высоте!
Еще одно приятное сотрудничество. Спасибо!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
11 лет назад
Лучший дизайнер баннеров мая
ТОП-5
Баннеры

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