Задача. 1. Вести базу товаров и услуг (в основном недвижимость, автотехника ну и т.д.) 2. Расчитывать бартерные цепочек (варианты обмена товарами) - например до 5-го уровня (например: вариант 4-го уровня клиент №1 меняет квартиру на авто клиент №2 ...
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