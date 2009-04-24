Access

$50
Базы данныхЗавершен9 заявок291 просмотр
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Заполнить вводные задачи по access

всего 5 задач

стоимость 500 руб.

сроки 5 часов

15 лет назад
beshemot
61 годУкраина
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
hobl
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Остался очень доволен работой с Денисом! Всем рекомендую господа, очень толковый специалист.
Оперативно отработал четко поставленное задание. Оплата в срок. Опыт сотрудничества положительный
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