Необходимо сделать небольшой калькулятор на основе БД Вид страницы в приложении Во всех полях должен быть выбор из списка. В поле кол-во охранников - количество 1,2,3 и т.д В поле снаряжение охранников - с оружием/без В поле тревожная кнопка - ...