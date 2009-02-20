Прокат лимузинов

$500
Базы данныхЗавершен47 заявок618 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать БД и клиентское приложение для автоматизации работы пункта проката автомобилей для свадебных мероприятий с ведением графика заказов, печатью договоров и др. документов, учетом платежей и финансовым анализом работы за период. Не более 10 рабочих мест с разделением ролей:

- приемщик заказов

- кассир

- бухгалтер

- администратор.

Желательно MS Access с последующей передачей исходного кода Заказчику.

15 лет назад
Konkin
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
oldmavis
63 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$500
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • ПО для экспорта данных

    Необходимо сделать ПО для экспорта данных из формата dBASE VI в MS Access. Образцы файлов прилагаю. Задача заполнить таблицы по персjналу в MS Access из существующих данных в dBase.

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создать калькулятор услуг

    $10

    Необходимо сделать небольшой калькулятор на основе БД Вид страницы в приложении Во всех полях должен быть выбор из списка. В поле кол-во охранников - количество 1,2,3 и т.д В поле снаряжение охранников - с оружием/без В поле тревожная кнопка - ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Мини-задачка на excel

    Необходимо следующее: 2 столбца с фразами, разберу на примере: Запчасти|Двигатель Запчасти|трансмисия .... Надо подставлять марки из другого столбца, конечный вид: Тойота|Запчасти|Двигатель Тойота|Запчасти|трансмисия ......... Хонда|Запчасти|Двигатель Хонда|Запчасти|трансмисия ......... Надеюсь понятно. Жду цену и сроки

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • 1с програмирование на торговле и склад 7.7

    1. Работа с клиентом в урезанном варианте за не имением времени у клиента производится подбор тканей определяется оринтеровачная стоимость заказа к примеру 1000р. Далее у клиента нет полной суммы есть кака ята часть мы должны дать человеку ...

    Базы данных9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • АРМ диспетчера службы такси

    $1000

    Клиент для принятия и обработки заказов службы такси. Платформа: WindowsXP Среда vc2005 C# Субд MSSQL -Клиент для принятия заявки на вызов такси, обработка заявки (фиксация подачи машины, выхода клиента и т. д.) -Хранение архива заявок, итоговые отчеты по автомобилям за ...

    Базы данных30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программа учета и обработки информации о товарах

    Основным назначением программы является обработка информации от поставщиков товаров. Программа должна обеспечивать возможность выполнения следующих функций: • хранение информации о товарах (в том числе и изображения (до 5 штук)); • обработка информации пользователем; • ввод информации пользователем и импорт из ...

    Базы данных32 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доделать БД и ПО (Delphi+Firebird)

    $500

    Ищу программиста в помощь фрилансеру, который не укладывается в сроки по личным обстоятельствам. Работать надо будет параллельно. Техзадание и переговоры об условиях с тем кого выберу на основании портфолио

    Delphi
    Базы данных28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Необходимо сломать базу

    Имеется база sybase. пароль неизвестен, необходимо получить к ней доступ, а еще было бы лучше конвертировать ее в ACCESS. у самого не получилось, так как с такой базой столкнулся впервые. Насчет шифрования пока не известно, ...

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад