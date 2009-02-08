Требуется программный комплекс для организации.

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Общая постановка задачи ( полное техническое задание по запросу)

1. Прием абонентской платы, выставление счетов, формирование договоров, отслеживание задолжностей ,перерасхода кредитных средств.

2. Ведение учета заявок на ремонт от клиента, учет по неисправному оборудованию (оборудование состоит из нескольких составляющих - иногда требуется замена только одной из них)

3. Ведение складского учета оборудования

4. Отчеты за период - по клиентам, по оборудованию, по обслуживающему персоналу

5. Несколько пользовательских интерфейсов- коммерческий отдел, технический отдел, бухгалтерия ( каждый со своими правами на просмотр данных и на действия)

6. Возможность сопряжения с платежными системами, с штрих- сканерами

Решение должно быть осуществлено на платформе 1С, можем рассмотреть уже готовые конфигурации. Находимся в Санкт- Петербурге, соответственно исполнитель тоже должен быть из Петербурга.

Первичный контакт через e-mail : [email protected]

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15 лет назад
ANTI7
Игорь 
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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