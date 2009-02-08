Требуется программный комплекс для организации.

Если кто-то работал, то возможно остались какие-то наработки. Необходимо лишь иметь представление о структуре, чтобы вытащить некоторую информацию. Необходима консультация. Пишите в ICQ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Общая постановка задачи ( полное техническое задание по запросу)
1. Прием абонентской платы, выставление счетов, формирование договоров, отслеживание задолжностей ,перерасхода кредитных средств.
2. Ведение учета заявок на ремонт от клиента, учет по неисправному оборудованию (оборудование состоит из нескольких составляющих - иногда требуется замена только одной из них)
3. Ведение складского учета оборудования
4. Отчеты за период - по клиентам, по оборудованию, по обслуживающему персоналу
5. Несколько пользовательских интерфейсов- коммерческий отдел, технический отдел, бухгалтерия ( каждый со своими правами на просмотр данных и на действия)
6. Возможность сопряжения с платежными системами, с штрих- сканерами
Решение должно быть осуществлено на платформе 1С, можем рассмотреть уже готовые конфигурации. Находимся в Санкт- Петербурге, соответственно исполнитель тоже должен быть из Петербурга.
Первичный контакт через e-mail : [email protected]
Не оставляйте ответ здесь- нет возможности его оперативно просмотреть.
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