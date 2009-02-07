Консультирование по ТекДоку

$50
Базы данныхЗакрыт2 заявки187 просмотров
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Если кто-то работал, то возможно остались какие-то наработки.

Необходимо лишь иметь представление о структуре, чтобы вытащить некоторую информацию.

Необходима консультация.

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15 лет назад
klya
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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