Консультирование по ТекДоку

Желательно NewOpti V.2.2 и Base2z_v4 у кого есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Если кто-то работал, то возможно остались какие-то наработки.
Необходимо лишь иметь представление о структуре, чтобы вытащить некоторую информацию.
Необходима консультация.
Пишите в ICQ.
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