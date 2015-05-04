База данных access

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Закрыт8 заявок129 просмотров

Создать шаблон для создания списка классов, с колонками : фио, дата рождения, номер свид рожд итп (полный список будет позднее). Интересует цена, срок

10 лет назад
oficer-82
Марат 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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