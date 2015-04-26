Программа по непрерывному сохранению данных сервиса betringer в СУБД.

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка157 просмотров

Необходима программа, которая создавала бы базу данных вилок(арбитражных ситуаций) сервиса http://betringer.com/.

Суть сервиса – в пользовательскую часть, установленную на ПК, постоянно выводятся вилки.

Вилка отображается до тех пор, пока она актуальна, затем удаляется.

Необходимо непрерывно сохранять арбитражные ситуации в виде записей СУБД, добавив время их появления и исчезновения.

Результат работы программы – Файл СУБД с базой вилок, которые предлагались сервисом за последние сутки, которые возможно фильтровать.

10 лет назад
k_askar
Аскар 
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Система поиска, отбора и анализа закупок

    Система должна считывать через API или любым другим методом с сайта госзакупки информацию о каждой закупке по заданным параметрам и отбирать их для участия Система предназначена для личного использования В ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Автоматизация Digital отдела

    $100

    нужна прога в access 2010, тех задание, автоматизация Digital отдела в рекламном агентсве, конкретно автоматизация ввода заявок(1. Заявка на разработку стратегического плана 2. Заявка на разработку рекламного проекта 3. Заявка на создание контент ...

    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программирование в SQL & создание портала СЭИ

    Предлагаю дистанционное сотрудничество с программистами в SQL, создание метео-портала и т. д. Всем заинтересовавшимся: прошу выслать мне ваши CV, (желательно на английском или французском, но можно и на русском), а также ваши ...

    SQL
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать базу данных

    $100

    Добрый день! Проект «Скачать базу данных с публичного веб-сайта, создать базу данных в формате Excel и наполнить эту базу данных информацией: ссылка на сайт и контактный email». Задача ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Веб-интерфейс, использующий базу данных, которая лежит в облаке

    $50

    Студенческий проект. Создать веб-интерфейс использующий базу данных, которая лежит в облаке (mongolab.com Sandbox-режим). Тема: аптека (можно взять готовый дамп из интернета). Необходимо реализовать вывод (с сортировкой) информации из бд. Реализовать ввод, изменение и ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать лабораторную работу

    • Создать в БД таблицу ACCOUNT с полями: ID тип NUMBER, A_I; LOGIN тип CHAR( 256 ); PASSWORD тип CHAR( 256 ). • Реализовать интерфейс входа в основную программу: использовать текстовые поля логин и пароль. Значения проверять ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка программного обеспечения АС

    $65

    Цель работы: разработка программного комплекса для обучения управлению качеством процесса коксования. Перечень вопросов, подлежащих разработке: Обзор и обоснование выбора инструментальных средств разработки информационного и программного обеспечений автоматизированной системы ...

    PowerPoint
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание электронной анкеты

    $150

    Необходимо, создать электронную заявку и анкету для физических лиц и юридических лиц. Данная анкета будет заполняться менеджером со слов клиента, можно что бы была в excel. Она должна также потом быть выложена на сайт для ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад