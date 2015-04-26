Система должна считывать через API или любым другим методом с сайта госзакупки информацию о каждой закупке по заданным параметрам и отбирать их для участия Система предназначена для личного использования В ...
Программа по непрерывному сохранению данных сервиса betringer в СУБД.
Необходима программа, которая создавала бы базу данных вилок(арбитражных ситуаций) сервиса http://betringer.com/.
Суть сервиса – в пользовательскую часть, установленную на ПК, постоянно выводятся вилки.
Вилка отображается до тех пор, пока она актуальна, затем удаляется.
Необходимо непрерывно сохранять арбитражные ситуации в виде записей СУБД, добавив время их появления и исчезновения.
Результат работы программы – Файл СУБД с базой вилок, которые предлагались сервисом за последние сутки, которые возможно фильтровать.
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