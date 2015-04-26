Программа по непрерывному сохранению данных сервиса betringer в СУБД.

Необходима программа, которая создавала бы базу данных вилок(арбитражных ситуаций) сервиса http://betringer.com/.

Суть сервиса – в пользовательскую часть, установленную на ПК, постоянно выводятся вилки.

Вилка отображается до тех пор, пока она актуальна, затем удаляется.

Необходимо непрерывно сохранять арбитражные ситуации в виде записей СУБД, добавив время их появления и исчезновения.

Результат работы программы – Файл СУБД с базой вилок, которые предлагались сервисом за последние сутки, которые возможно фильтровать.