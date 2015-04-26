Сроки - не горят, описание - во вложении. Возможно написание самой программы с комментариями + описание алгоритма работы методов сортировки, поиска, вставки данных и инструкция для пользователя. Для создания ...
Создать бд access для агентства по подбору персонала
Создать бд access для агентства по подбору персонала.
Можно взять готовую переделать.
Дипломную скину по запросу.
Сроки минимальные.
Заявки фрилансеров
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