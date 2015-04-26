Создать бд access для агентства по подбору персонала

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Закрыт7 заявок222 просмотра

Создать бд access для агентства по подбору персонала.

Можно взять готовую переделать.

Дипломную скину по запросу.

Сроки минимальные.

10 лет назад
1nfiniti
Илья 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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