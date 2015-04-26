Система поиска, отбора и анализа закупок

Система должна считывать через API или любым другим методом с сайта госзакупки информацию о каждой закупке по заданным параметрам и отбирать их для участия

Система предназначена для личного использования

В анализ отбираются те закупки которые соответствуют следующим критериям

Наименование закупки (но не наименование закзчзика) содержит слова "проект*" или "проектир*" или "проектн*" или "разраб* ПСД" или "рабоч* док*"

Сверка далее относится ли закупка к коду ОКДП = 74.20

Далее извлекается документы закупки в том числе из архивов

Документы сохраняются в облако mail.ru

В карточке каждой закупке должны быть автоматически сформированы ссылки/массив ссылок на:

1) Скачивание документов закупки

2) Просмотр с помощью майлру

3) Просмотр с помощью гуглдрайв

4) Просмотр с помощью оутлокком

Система должна проанализировать документы закупок по следующим параметрам и заполнять соответствующие поля с указанием на какой странице они встречаются ( см ниже параметры) - предоставить возможность настраивать запросы по каждому параметру:

Если документы закупки представляют скан или графический файл то предоставить возможность оператору заполнить их вручную

Примечание какие-то поля сразу не понятно по каким ключевым словам искать (подумаю напишу позже)

Прил.1 Наименование проектных работ — Капитальный ремонт, но согласно ТЗ реконструкция или новое строительство

Прил.2 Оценка НМЦК сравнением при наличии нормативных справочников для сметно-нормативного метода

Прил.3 Требование соответствия документации Пост. 87 при указании выполнить Рабочую документацию

Прил.4 Требование соответствия документации ГОСТ при указании выполнить Проектную документацию

Прил.5 Наличие необоснованных снижающих коэффициентов при оценке НМЦК сметно-нормативным методом

Прил.6 Отсутствие технического задания

Прил.7 Отсутствие исходных данных либо их реквизитов в закупочной документации - Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) и Технических условий (ТУ)

Прил.8 Отсутствие исполнительной документации/исполнительных схем при капитальном ремонте

Прил.9 Обмерные и/или обследовательские работы и/или комплексное техническое обследование - отсутствие и/или Требование провести обмерные и/или обследовательские работы и/или техническое обследование

Прил.10 Требование провести обмерные и/или обследовательские работы при отсутствии в оценке НМЦК статьи затрат на техническое обследование

Прил.11 Требование присутствия на объекте или выезда на объект или уточнение чего-либо

Прил.12 Требование уточнить исходные данные

Прил.13 Требование провести согласования в срок выполнения проектных работ и условие оплаты по выполнению

Прил.14 Требование провести экспертизу проектной документации в том числе в сроки контракта и условие оплаты по выполнению

Прил.15 Требование провести экспертизу/проверку достоверности сметной стоимости, в том числе в сроки контракта и условие оплаты по выполнению

Прил.16 Требование провести экспертизу промышленной безопасности проектной документации и условие оплаты по выполнению

Прил.17 Требование использования определенного программного обеспечения

Прил.18 Отсутствие инженерных изысканий

Прил.19 Отсутствие инженерных изысканий и Объединение проектных и изыскательских работ

Прил.20 Инженерные изыскания провести при отсутствии затрат на них в оценке НМЦК

Прил.21 Квалификационные требования при проведении закупки не относящейся к типу - конкурс/открытый конкурс

Прил.22 Объединение проектных и строительно-монтажных работ

Прил.23 Квалификационные требования явно сужающие круг претендентов и не допускающие к участию в закупке участников которые также могут выполнить данные проектные работы

Прил.24 Применение проекта контракта от другой специализации, например СМР, содержащий явно не выполнимые требования касательно проектных работ

Прил.25 Короткие сроки выполнения проектных работ

Вся информация выводится в динамические страницы именно на сайт

На каждую отобранную закупку позже мне необходимо заполнить информацию об участниках из протокола

На данную БД строится несколько запросов

Примечание:

Подобные системы существуют и работают - только мне нужно именно для проектирования