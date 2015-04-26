Настройка MOLAP куба на базе MySQL + OpenSource (Pentaho?)

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт3 заявки156 просмотров

Требуется реализация MOLAP-куба на базе OpenSource решения и базы данных MySQL/PgSQL

Согласно нашему мини-исследованию, наиболее актуальна на сегодня Pentaho Community Server, но готовы рассмотреть любые другие варианты.

Наружу будет достаточно XMLA интерфейса и его корректной работы с Excel. Веб-репортинг не обязателен.

Сумма указана за первый этап (демо) с упрощенной структурой данных, после реализации которого мы готовы перейти к разработке полноценной версии с оплатой 1K+ USD.

Сервер и установку необходимого ПО предоставляем мы. Опыт реализации OLAP решений обязателен.

Структура базы для первого этапа проекта:

1. Таблица продаж (50M записей)

- id

- дата

- id продавца

- id магазина

- id товара

- штук

- денег

2. Справочная таблица продавцов (100 записей)

- id

- свойство 1

..

- свойство N

3. Справочная таблица магазинов (100K записей)

- id

- свойство 1

..

- свойство N

4. Справочная таблица товаров (1000 записей)

- id

- свойство 1

..

- свойство N

Необходимые параметры для расчета:

- сумма в деньгах

- сумма в штуках

- количество уникальных точек на которые были продажи

MySQL
10 лет назад
young
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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