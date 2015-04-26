Система должна считывать через API или любым другим методом с сайта госзакупки информацию о каждой закупке по заданным параметрам и отбирать их для участия Система предназначена для личного использования В ...
Настройка MOLAP куба на базе MySQL + OpenSource (Pentaho?)
Требуется реализация MOLAP-куба на базе OpenSource решения и базы данных MySQL/PgSQL
Согласно нашему мини-исследованию, наиболее актуальна на сегодня Pentaho Community Server, но готовы рассмотреть любые другие варианты.
Наружу будет достаточно XMLA интерфейса и его корректной работы с Excel. Веб-репортинг не обязателен.
Сумма указана за первый этап (демо) с упрощенной структурой данных, после реализации которого мы готовы перейти к разработке полноценной версии с оплатой 1K+ USD.
Сервер и установку необходимого ПО предоставляем мы. Опыт реализации OLAP решений обязателен.
Структура базы для первого этапа проекта:
1. Таблица продаж (50M записей)
- id
- дата
- id продавца
- id магазина
- id товара
- штук
- денег
2. Справочная таблица продавцов (100 записей)
- id
- свойство 1
..
- свойство N
3. Справочная таблица магазинов (100K записей)
- id
- свойство 1
..
- свойство N
4. Справочная таблица товаров (1000 записей)
- id
- свойство 1
..
- свойство N
Необходимые параметры для расчета:
- сумма в деньгах
- сумма в штуках
- количество уникальных точек на которые были продажи
Заявки фрилансеров
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