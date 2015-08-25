Сделать скрипт для Excel

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Завершен5 заявок206 просмотров

Нужно сделать скрипт генерации ярлыков для товаров. Исходный файл - таблица Excel. Таблица для передачи заказов интернет-магазина в курьерскую службу. Эта таблица заполняется изо дня в день разными данными (меняются значения, структура остается). Соответственно хотелось бы иметь волшебную кнопку, при нажатии на которую, генерируются ярлыки для наклеивания на товары. Структуру таблицы менять не следует. Лучше если ярлыки будут выводиться на другой лист.

Файл таблицы прилагаю. Нужно довольно срочно.

Задача - из этого файла (количество строк будет меняться) брать значения № заказа, наименование товара, количество мест и генерировать ярлыки. № заказа делаем крупным шрифтом, разбивку на места -шрифтом поменьше, и наименование - обычным текстом. Пример ярлыков для заказа заказе ГБ375 (генерируем 4 ярлыка по количеству мест):

ГБ375

1/4

грядка цинк

ГБ375

2/4

грядка цинк

ГБ375

3/4

грядка цинк

ГБ375

4/4

грядка цинк

10 лет назад
soft4you
Дмитрий 
31 год
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

ed_come
Эдуард 
44 года
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
$9
1 день
все четко
Сотрудничеством доволен. Понятное задание, своевременная оплата. Рекомедую !

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ed_come
Эдуард 
44 года
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
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