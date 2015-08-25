Сделать скрипт для Excel

Нужно сделать скрипт генерации ярлыков для товаров. Исходный файл - таблица Excel. Таблица для передачи заказов интернет-магазина в курьерскую службу. Эта таблица заполняется изо дня в день разными данными (меняются значения, структура остается). Соответственно хотелось бы иметь волшебную кнопку, при нажатии на которую, генерируются ярлыки для наклеивания на товары. Структуру таблицы менять не следует. Лучше если ярлыки будут выводиться на другой лист.

Файл таблицы прилагаю. Нужно довольно срочно.

Задача - из этого файла (количество строк будет меняться) брать значения № заказа, наименование товара, количество мест и генерировать ярлыки. № заказа делаем крупным шрифтом, разбивку на места -шрифтом поменьше, и наименование - обычным текстом. Пример ярлыков для заказа заказе ГБ375 (генерируем 4 ярлыка по количеству мест):

ГБ375

1/4

грядка цинк

ГБ375

2/4

грядка цинк

ГБ375

3/4

грядка цинк

ГБ375

4/4

грядка цинк