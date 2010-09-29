База клиентов для ассистанс компании

Необходимо разработать базу данных клиентов, которые приобрели абонемент на ассистанс обслуживание. Ассистанс - это программа помощи в дороге. Человек, который покупает этот абонемент имеет право в течении года воспользовать бесплатно определенными сервисами: информационная помощь в дороге, вызов эвакуатора, предоставление подменного авто на время ремонта своего, подвоз топлива, замена колеса, подзарядка аккумулятора.

В базе необходимо будет прописывать:

номер авбонемента,

тип абонемента,

ФИО,

серия номер прав,

марка модель авто,

дата покупки,

дата активации,

номер телефона клиента,

ОБЩЕЕ ПОКРЫТИЕ (т.е. то чем человек имеет возможность воспользоваться на период действия абонемента. Измеряется в услугах и денежном эквиваленте),

ИСПОЛЬЗОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ (то чем человек уже воспользовался за этот период. Например на определенную дату человеку была оказана помощь во Львове, в виде подзарядки аккамулятора, на сумму 200 грн. Это и нужно отобразить в базе - дата, вид услуги, эквивалент в деньгах, каким подрядчиком была оказанна (напр. чп иванов 0675033333)),

ОСТАТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ( те услуги и денежный эквивалент, который остался после уже оказанных улсуг), примечание.

Это должна быть простая база АСКСЕС, что бы ею мог воспользоваться любой менеджер, или оператор колл центра.

Это личное видинье этой базы, готов к предложениям и корректировкам.