База клиентов для ассистанс компании

Очень неспешно требуется база данных по автозапчастям, такая как здесь - http://www.decort.kiev.ua/catal_vaz.htm?p=0|1|2|9|14|20|27|36|39|40|42|43|47|50|58|61|72|77|78|83|86|91|93|95| в результате должна получиться такая же как на сайте древоводная структура, и список деталей по узлам со ссылками на описание, как например здесь - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать базу данных клиентов, которые приобрели абонемент на ассистанс обслуживание. Ассистанс - это программа помощи в дороге. Человек, который покупает этот абонемент имеет право в течении года воспользовать бесплатно определенными сервисами: информационная помощь в дороге, вызов эвакуатора, предоставление подменного авто на время ремонта своего, подвоз топлива, замена колеса, подзарядка аккумулятора.
В базе необходимо будет прописывать:
номер авбонемента,
тип абонемента,
ФИО,
серия номер прав,
марка модель авто,
дата покупки,
дата активации,
номер телефона клиента,
ОБЩЕЕ ПОКРЫТИЕ (т.е. то чем человек имеет возможность воспользоваться на период действия абонемента. Измеряется в услугах и денежном эквиваленте),
ИСПОЛЬЗОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ (то чем человек уже воспользовался за этот период. Например на определенную дату человеку была оказана помощь во Львове, в виде подзарядки аккамулятора, на сумму 200 грн. Это и нужно отобразить в базе - дата, вид услуги, эквивалент в деньгах, каким подрядчиком была оказанна (напр. чп иванов 0675033333)),
ОСТАТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ( те услуги и денежный эквивалент, который остался после уже оказанных улсуг), примечание.
Это должна быть простая база АСКСЕС, что бы ею мог воспользоваться любой менеджер, или оператор колл центра.
Это личное видинье этой базы, готов к предложениям и корректировкам.
- Похожие заказы
- $100Базы данных6 заявокЗакрыт13 лет назад
Предмет: Инфoрмационные cиcтемы и тeхнологии Тема: Aвтoматизация учeта прoдаж ООО ИнкореМедиа Количество страниц: около 60 Срoк : 14 дней Вид работы: Дипломная Tип работы: Теоретическая с практикой Дополнительные требования:ссылка ...Базы данных7 заявокЗакрыт13 лет назад
Проблема в следующем: По адресу http://region-sibir.ru/ появляется следующая надпись: "Database Error: Unable to connect to the database:Could not connect to MySQL" Тех.поддержка хостинга сообщила, что пароль базы данных не совпадает с паролем доступа который прописан в CMS. Помогите ...Завершен13 лет назад
Имеется база, нужно создать несколько формуляров (2 до 3) и два отчёта.Базы данных4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Интересуют ваши расценки на написание данной программы: Язык написания не важен, задачи: Отдельный файл бд. (удобство копирования и синхронизации) Оболочка для внесений ФИО кредиторов Расчет процентной ставки Суммы выданные \ требуемые возврату Уведомление о просрочке платежей и т.п. Вкратце суть ясна ! Спасибо.Завершен13 лет назад
- $20
Необходим конвертер БД DLE to наша БД Нужно конвертнуть только dle_users в нашу usersЗавершен13 лет назад
Требуется написать базу объектов недвижимости для сайта риэлтерской компании и удобную оболочку для работы с ней. Основные требования: - все данные сайта должны храниться в структурированном виде под управлением реляционной СУБД. Исключения составляют файлы данных, предназначенные для ...Базы данных5 заявокЗакрыт13 лет назад
Предмет: Инфoрмационные cиcтемы и тeхнологии Тема: Автoматизация дeлопроизводства в МОУ «Cибирская СОШ №2» Количество страниц: от 60 Срoк : 14 дней Вид работы: Дипломная Tип работы: Теоретическая с практикой Дополнительные требования:ссылка на методичку ниже, вес 3,8 ...Базы данных8 заявокЗакрыт13 лет назад
Разработка баз на основе access МОСКВА и МО Звонить 8926-829-3333Базы данных8 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать отчет для конфигурации Управление торговлей 10.3 (неуправляемое приложение). Платформа исполнения: 1С 8.2 Использовать управление параметрами отчета по аналогии с другими отчетами. Шаблон печатной формы отчета - в файле. Предложить бюджет и сроки исполнения. Оплата: наличный, безналичный переводы, ...Базы данных3 заявкиЗакрыт13 лет назад