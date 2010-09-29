Требуется база данных автозапчастей

Необходимо разработать прототип трехзвенного приложения на Java работающего с БД MySql. Приложение обязательно должно быть выполнено по трехзвенной архитектуре клиент-сервер-сервер_БД_MySql. Приложение должно быть выполнено в виде оконного приложения Java Web Start. При запуске должна производиться авторизация ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Очень неспешно требуется база данных по автозапчастям, такая как здесь -
http://www.decort.kiev.ua/catal_vaz.htm?p=0|1|2|9|14|20|27|36|39|40|42|43|47|50|58|61|72|77|78|83|86|91|93|95|
в результате должна получиться такая же как на сайте древоводная структура, и список деталей по узлам со ссылками на описание, как например здесь - http://www.decort.kiev.ua/catal/v07_106.htm
По клику на номер запчасти попадаем на строку таблицы, где описана эта запчасть.
базу брать не принципиально с этого сайта, можно с любого другого.
автобомили - ваз2107-10
Сроки не горят, посему жду адекватных предложений по цене.
предоплаты не будет, оплата только по факту или через сбс
ps. покопавшить немногго по инету, обнаружил, что эта база данных есть не только на данном сайте, а и на ряде других, и вообще эта база называется ACAT
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idmodel=8&idmark=3&atype=0
может поможет :)
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