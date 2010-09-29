Требуется база данных автозапчастей

$100
Базы данныхЗакрыт6 заявок347 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Очень неспешно требуется база данных по автозапчастям, такая как здесь -

http://www.decort.kiev.ua/catal_vaz.htm?p=0|1|2|9|14|20|27|36|39|40|42|43|47|50|58|61|72|77|78|83|86|91|93|95|

в результате должна получиться такая же как на сайте древоводная структура, и список деталей по узлам со ссылками на описание, как например здесь - http://www.decort.kiev.ua/catal/v07_106.htm

По клику на номер запчасти попадаем на строку таблицы, где описана эта запчасть.

базу брать не принципиально с этого сайта, можно с любого другого.

автобомили - ваз2107-10

Сроки не горят, посему жду адекватных предложений по цене.

предоплаты не будет, оплата только по факту или через сбс

ps. покопавшить немногго по инету, обнаружил, что эта база данных есть не только на данном сайте, а и на ряде других, и вообще эта база называется ACAT

http://www.autosoft.ru/online/acat/?idmodel=8&idmark=3&atype=0

может поможет :)

13 лет назад
sergiyko911
Сергей 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
  • Похожие заказы

  • Разработать прототип приложения на Java + MySql.

    $100

    Необходимо разработать прототип трехзвенного приложения на Java работающего с БД MySql. Приложение обязательно должно быть выполнено по трехзвенной архитектуре клиент-сервер-сервер_БД_MySql. Приложение должно быть выполнено в виде оконного приложения Java Web Start. При запуске должна производиться авторизация ...

    MySQL
    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дипломная Aвтoматизация учeта прoдаж

    Предмет: Инфoрмационные cиcтемы и тeхнологии Тема: Aвтoматизация учeта прoдаж ООО ИнкореМедиа Количество страниц: около 60 Срoк : 14 дней Вид работы: Дипломная Tип работы: Теоретическая с практикой Дополнительные требования:ссылка ...

    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Не работает связь с базой данных. Починить срочно!

    Проблема в следующем: По адресу http://region-sibir.ru/ появляется следующая надпись: "Database Error: Unable to connect to the database:Could not connect to MySQL" Тех.поддержка хостинга сообщила, что пароль базы данных не совпадает с паролем доступа который прописан в CMS. Помогите ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Программа учета кредиторов

    Интересуют ваши расценки на написание данной программы: Язык написания не важен, задачи: Отдельный файл бд. (удобство копирования и синхронизации) Оболочка для внесений ФИО кредиторов Расчет процентной ставки Суммы выданные \ требуемые возврату Уведомление о просрочке платежей и т.п. Вкратце суть ясна ! Спасибо.

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Конвертер БД

    $20

    Необходим конвертер БД DLE to наша БД Нужно конвертнуть только dle_users в нашу users

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • База объектов недвижимости для сайта

    Требуется написать базу объектов недвижимости для сайта риэлтерской компании и удобную оболочку для работы с ней. Основные требования: - все данные сайта должны храниться в структурированном виде под управлением реляционной СУБД. Исключения составляют файлы данных, предназначенные для ...

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дипломная Автоматизация делопроизводства

    Предмет: Инфoрмационные cиcтемы и тeхнологии Тема: Автoматизация дeлопроизводства в МОУ «Cибирская СОШ №2» Количество страниц: от 60 Срoк : 14 дней Вид работы: Дипломная Tип работы: Теоретическая с практикой Дополнительные требования:ссылка на методичку ниже, вес 3,8 ...

    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать отчет для УТ 8.2 по шаблону

    Необходимо написать отчет для конфигурации Управление торговлей 10.3 (неуправляемое приложение). Платформа исполнения: 1С 8.2 Использовать управление параметрами отчета по аналогии с другими отчетами. Шаблон печатной формы отчета - в файле. Предложить бюджет и сроки исполнения. Оплата: наличный, безналичный переводы, ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад