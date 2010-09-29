Требуется база данных автозапчастей

Очень неспешно требуется база данных по автозапчастям, такая как здесь -

http://www.decort.kiev.ua/catal_vaz.htm?p=0|1|2|9|14|20|27|36|39|40|42|43|47|50|58|61|72|77|78|83|86|91|93|95|

в результате должна получиться такая же как на сайте древоводная структура, и список деталей по узлам со ссылками на описание, как например здесь - http://www.decort.kiev.ua/catal/v07_106.htm

По клику на номер запчасти попадаем на строку таблицы, где описана эта запчасть.

базу брать не принципиально с этого сайта, можно с любого другого.

автобомили - ваз2107-10

Сроки не горят, посему жду адекватных предложений по цене.

предоплаты не будет, оплата только по факту или через сбс

ps. покопавшить немногго по инету, обнаружил, что эта база данных есть не только на данном сайте, а и на ряде других, и вообще эта база называется ACAT

http://www.autosoft.ru/online/acat/?idmodel=8&idmark=3&atype=0

может поможет :)