Дипломная Автоматизация делопроизводства

Необходимо разработать прототип трехзвенного приложения на Java работающего с БД MySql. Приложение обязательно должно быть выполнено по трехзвенной архитектуре клиент-сервер-сервер_БД_MySql. Приложение должно быть выполнено в виде оконного приложения Java Web Start. При запуске должна производиться авторизация ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предмет: Инфoрмационные cиcтемы и тeхнологии
Тема: Автoматизация дeлопроизводства в МОУ «Cибирская СОШ №2»
Количество страниц: от 60
Срoк : 14 дней
Вид работы: Дипломная
Tип работы: Теоретическая с практикой
Дополнительные требования:ссылка на методичку ниже, вес 3,8 мега.
план:
Введение
I Аналитическая часть
1.1. Технико-экономическая характеристика предметной области и предприятия. Анализ деятельности «КАК ЕСТЬ»
1.1.1. Характеристика предприятия и его деятельности
1.1.2. Организационная структура управления предприятием
1.1.3. Программная и техническая архитектура ИС предприятия
1.2. Характеристика комплекса задач, задачи и обоснование необходимости автоматизации
1.2.1. Выбор комплекса задач автоматизации и характеристика существующих бизнес процессов
1.2.2. Определение места проектируемой задачи в комплексе задач и ее описание
1.2.3. Обоснование необходимости использования вычислительной техники для решения задачи
1.2.4. Анализ системы обеспечения информационной безопасности и защиты информации
1.3. Анализ существующих разработок и выбор стратегии автоматизации «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ»
1.3.1. Анализ существующих разработок для автоматизации задачи
1.3.2. Выбор и обоснование стратегии автоматизации задачи
1.3.3. Выбор и обоснование способа приобретения ИС для автоматизации задачи
1.4. Обоснование проектных решений
1.4.1. Обоснование проектных решений по информационному обеспечению
1.4.2. Обоснование проектных решений по программному обеспечению
1.4.3. Обоснование проектных решений по техническому обеспечению
II Проектная часть
2.1. Разработка проекта автоматизации
2.1.1. Этапы жизненного цикла проекта автоматизации
2.1.2. Ожидаемые риски на этапах жизненного цикла и их описание
2.1.3. Организационно-правовые и программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности и защиты информации
2.2. Информационное обеспечение задачи
2.2.1. Информационная модель и её описание
2.2.2. Характеристика нормативно-справочной, входной и оперативной информации
2.2.3. Характеристика результатной информации
2.3. Программное обеспечение задачи
2.3.1. Общие положения (дерево функций и сценарий диалога)
2.3.2. Характеристика базы данных
2.3.3. Структурная схема пакета (дерево вызова программных модулей)
2.3.4. Описание программных модулей
2.4. Контрольный пример реализации проекта и его описание
III Обоснование экономической эффективности проекта
3.1 Выбор и обоснование методики расчёта экономической эффективности
3.2 Расчёт показателей экономической эффективности проекта
Заключение
Приложения
- Похожие заказы
- $100Базы данных6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Нужен человек, который хорошо знаком с MS Access. Есть 7 лаборатоных работ, которые нужно выполнить в этом приложении. Первые 2 я уже сделал (только некоторые мелочи не получились). По моему мнению, для знающего человека все вполне решаемо за ...Базы данных1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется написать базу объектов недвижимости для сайта риэлтерской компании и удобную оболочку для работы с ней. Основные требования: - все данные сайта должны храниться в структурированном виде под управлением реляционной СУБД. Исключения составляют файлы данных, предназначенные для ...Базы данных5 заявокЗакрыт13 лет назад
Разработка баз на основе access МОСКВА и МО Звонить 8926-829-3333Базы данных8 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать отчет для конфигурации Управление торговлей 10.3 (неуправляемое приложение). Платформа исполнения: 1С 8.2 Использовать управление параметрами отчета по аналогии с другими отчетами. Шаблон печатной формы отчета - в файле. Предложить бюджет и сроки исполнения. Оплата: наличный, безналичный переводы, ...Базы данных3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Предмет: Инфoрмационные cиcтемы и тeхнологии Тема: Aвтoматизация учeта прoдаж ООО «Мастерская мебели»(организацию и сферу деятельности можно свою) Количество страниц: около 60 Срoк : 14 дней Вид работы: Дипломная Tип работы: Теоретическая с практикой Дополнительные ...Базы данных1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Есть база GeoIP находится в 2х файликах, нужно ее подредактировать, проапдейтить свежей и сохранить в прежнем формате. Файлы http://depositfiles.com/files/ixahg2ughБазы данныхнет заявокЗакрыт13 лет назад
Создать Базу данных на веб приложении. Схема БД в приложении, описание схемы есть. База данных с распределенным доступом. Тематика БД Заказы. Описание ТЗ как я понимаю чтобы все это было. В идеале работать над проектом в Самаре. Необходимо выполнить ...Базы данных6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Мне нужно: обработка на 1С 8 Бухгалтерия, которая будет списывать материалы до 20000 за штуку в документ "Требование накладная" по 10 счету и конкретному складу Т.е. Выбираем склад или несколько складов (т.е. чтобы можно было ...Базы данных2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Есть электронные каталоги запчастей такие как Toyota, Nissan, Subaru.. итп. Данные включают в себя привязанные к каталожные номера запчастей и их расположения в автомобиле, VIN автомобилей, картинки с расположением запчастей внутри автомобиля. Данные лежат локально в папке ...Базы данных4 заявкиЗакрыт13 лет назад