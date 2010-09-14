Разработать БД на веб приложении MySql-PHP

Базы данныхЗакрыт6 заявок279 просмотров
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Создать Базу данных на веб приложении. Схема БД в приложении, описание схемы есть.

База данных с распределенным доступом. Тематика БД Заказы.

Описание ТЗ как я понимаю чтобы все это было.

В идеале работать над проектом в Самаре.

Необходимо выполнить в сроки до 10 дней.

Вопросы можно задать в аську

400700884

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PHPMySQL
13 лет назад
baskak56
Роман 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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