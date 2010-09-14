Доработка 1с

Мне нужно:

обработка на 1С 8 Бухгалтерия, которая будет списывать материалы до 20000 за штуку в документ

"Требование накладная"

по 10 счету и конкретному

складу

Т.е. Выбираем склад или несколько складов (т.е. чтобы можно было просмотреть информацию, например сразу по двум складам) выбираем номер счета(10.01 или 10.02 или 10.04 и т.д. вообщем счет "материалы" и на выходе

обработка должна списывать материалы стоимость которых не больше 20000 за шутку по выбраному счету и складу(ам)

В документ Требование накладная

И еще я так понимаю что обработка должна дергать информацию и регистра