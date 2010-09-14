Доработка 1с

Есть электронные каталоги запчастей такие как Toyota, Nissan, Subaru.. итп. Данные включают в себя привязанные к каталожные номера запчастей и их расположения в автомобиле, VIN автомобилей, картинки с расположением запчастей внутри автомобиля. Данные лежат локально в папке ...
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Мне нужно:
обработка на 1С 8 Бухгалтерия, которая будет списывать материалы до 20000 за штуку в документ
"Требование накладная"
по 10 счету и конкретному
складу
Т.е. Выбираем склад или несколько складов (т.е. чтобы можно было просмотреть информацию, например сразу по двум складам) выбираем номер счета(10.01 или 10.02 или 10.04 и т.д. вообщем счет "материалы" и на выходе
обработка должна списывать материалы стоимость которых не больше 20000 за шутку по выбраному счету и складу(ам)
В документ Требование накладная
И еще я так понимаю что обработка должна дергать информацию и регистра
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