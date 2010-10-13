Работы MS access

Нужен человек, который хорошо знаком с MS Access.

Есть 7 лаборатоных работ, которые нужно выполнить в этом приложении.

Первые 2 я уже сделал (только некоторые мелочи не получились).

По моему мнению, для знающего человека все вполне решаемо за несколько часов,

просто у меня нет времени на это..

От вас требуется - проверить первые 2 работы и сделать остальные.

Слушаю ваши предложения с ценой и сроками здесь (не в личке).

Интересуют короткие сроки 1-2 дня.