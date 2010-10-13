Работы MS access

$20
Базы данныхЗавершен18 заявок388 просмотров
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Нужен человек, который хорошо знаком с MS Access.

Есть 7 лаборатоных работ, которые нужно выполнить в этом приложении.

Первые 2 я уже сделал (только некоторые мелочи не получились).

По моему мнению, для знающего человека все вполне решаемо за несколько часов,

просто у меня нет времени на это..

От вас требуется - проверить первые 2 работы и сделать остальные.

Слушаю ваши предложения с ценой и сроками здесь (не в личке).

Интересуют короткие сроки 1-2 дня.

13 лет назад
evmaster
Евгений 
42 годаРоссия
20 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
83 отзыва
Выбранный исполнитель
Andrei_ra
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Быстро и профессионально справился с задачей. Рекомендую.
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