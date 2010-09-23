База объектов недвижимости для сайта

Базы данныхЗакрыт5 заявок228 просмотров
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Требуется написать базу объектов недвижимости для сайта риэлтерской компании и удобную оболочку для работы с ней.

Основные требования:

- все данные сайта должны храниться в структурированном виде под управлением реляционной СУБД. Исключения составляют файлы данных, предназначенные для просмотра и скачивания (изображения, видео, документы и т.п.). Такие файлы сохраняются в файловой системе, а в БД размещаются ссылки на них.

Наполнение различных сайтов, функционирование которых поддерживается одной и той же инсталляцией системы, должно храниться под управлением единой СУБД.

Должны быть реализованы:

- возможность импорта данных из внешних источников

- сортировка данных по любому нобору критериев и предоставление результатов виде отчетов

- возможность обработки данных базы при помощи статистических формул и вывода отчетов в графической форме (графики, диаграммы).

- использование API Карт Google для обозначения на карте расположения объектов базы

- возможность рассылки RSS

В конечном счете, база данных должна быть интегрирована в сайт риелтерской компании.

13 лет назад
koshyl
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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