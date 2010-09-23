База объектов недвижимости для сайта

Необходимо разработать прототип трехзвенного приложения на Java работающего с БД MySql. Приложение обязательно должно быть выполнено по трехзвенной архитектуре клиент-сервер-сервер_БД_MySql. Приложение должно быть выполнено в виде оконного приложения Java Web Start. При запуске должна производиться авторизация ...
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Требуется написать базу объектов недвижимости для сайта риэлтерской компании и удобную оболочку для работы с ней.
Основные требования:
- все данные сайта должны храниться в структурированном виде под управлением реляционной СУБД. Исключения составляют файлы данных, предназначенные для просмотра и скачивания (изображения, видео, документы и т.п.). Такие файлы сохраняются в файловой системе, а в БД размещаются ссылки на них.
Наполнение различных сайтов, функционирование которых поддерживается одной и той же инсталляцией системы, должно храниться под управлением единой СУБД.
Должны быть реализованы:
- возможность импорта данных из внешних источников
- сортировка данных по любому нобору критериев и предоставление результатов виде отчетов
- возможность обработки данных базы при помощи статистических формул и вывода отчетов в графической форме (графики, диаграммы).
- использование API Карт Google для обозначения на карте расположения объектов базы
- возможность рассылки RSS
В конечном счете, база данных должна быть интегрирована в сайт риелтерской компании.
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