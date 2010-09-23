Разработать прототип приложения на Java + MySql.

Необходимо разработать прототип трехзвенного приложения на Java работающего с БД MySql.

Приложение обязательно должно быть выполнено по трехзвенной архитектуре клиент-сервер-сервер_БД_MySql.

Приложение должно быть выполнено в виде оконного приложения Java Web Start.

При запуске должна производиться авторизация путем ввода имени пользователя и пароля через форму авторизации.

В основной форме приложения должен быть пункт для вызова форм редактирования пользователей и групп.

Форма редактирования пользователей и групп должна содержать древовидный список, узлами которого должны быть группы, а элементами пользователи. Глубина списка 2 ( группa -> пользователь). Пользователь должен принадлежать только 1 группе.

Форма должна содержать кнопки добавления группы, добавления пользователя, удаления выбранной группы или пользователя, редактирования выбранной группы или пользователя. Кнопки должны дублироваться контекстным меню.

При нажатии кнопки добавления или редактирования в основной форме должна открываться форма редактирования группы или пользователя, которая должна содержать элементы ввода и кнопки сохранить, отменить. В идеальном случае форма редактирования должна быть выполнена в виде редактора свойств (propertysheet есть пример использования).

Для приложения должен быть написан скрипт для создания таблиц и БД.

Проект должен быть выполнен с использованием только стандартных или бесплатных библиотек. Допускается использование платных библиотек по согласованию.

Результат работы должен быть предоставлен в исходных кодах включая исходные коды используемых библиотек.

Проект должен быть выполнен в NetBeans IDE. Допускается выполнение проекта в других IDE по согласованию.

Оплата через WebMoney.

После успешного выполнения задания в проект поэтапно нужно будет добавлять функционал.