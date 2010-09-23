Разработка баз Access

Необходимо разработать прототип трехзвенного приложения на Java работающего с БД MySql. Приложение обязательно должно быть выполнено по трехзвенной архитектуре клиент-сервер-сервер_БД_MySql. Приложение должно быть выполнено в виде оконного приложения Java Web Start. При запуске должна производиться авторизация ...
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Разработка баз на основе access
МОСКВА и МО
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