Не работает связь с базой данных. Починить срочно!

Проблема в следующем:

По адресу http://region-sibir.ru/ появляется следующая надпись: "Database Error: Unable to connect to the database:Could not connect to MySQL"

Тех.поддержка хостинга сообщила, что пароль базы данных не совпадает с паролем доступа который прописан в CMS.

Помогите разобраться. Назначайте цену.