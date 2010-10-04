Не работает связь с базой данных. Починить срочно!

Необходимо разработать прототип трехзвенного приложения на Java работающего с БД MySql. Приложение обязательно должно быть выполнено по трехзвенной архитектуре клиент-сервер-сервер_БД_MySql. Приложение должно быть выполнено в виде оконного приложения Java Web Start. При запуске должна производиться авторизация ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проблема в следующем:
По адресу http://region-sibir.ru/ появляется следующая надпись: "Database Error: Unable to connect to the database:Could not connect to MySQL"
Тех.поддержка хостинга сообщила, что пароль базы данных не совпадает с паролем доступа который прописан в CMS.
Помогите разобраться. Назначайте цену.
- Похожие заказы
- $100Базы данных6 заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется база, нужно создать несколько формуляров (2 до 3) и два отчёта.Базы данных4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Интересуют ваши расценки на написание данной программы: Язык написания не важен, задачи: Отдельный файл бд. (удобство копирования и синхронизации) Оболочка для внесений ФИО кредиторов Расчет процентной ставки Суммы выданные \ требуемые возврату Уведомление о просрочке платежей и т.п. Вкратце суть ясна ! Спасибо.Завершен13 лет назад
- $20
Необходим конвертер БД DLE to наша БД Нужно конвертнуть только dle_users в нашу usersЗавершен13 лет назад
Требуется написать базу объектов недвижимости для сайта риэлтерской компании и удобную оболочку для работы с ней. Основные требования: - все данные сайта должны храниться в структурированном виде под управлением реляционной СУБД. Исключения составляют файлы данных, предназначенные для ...Базы данных5 заявокЗакрыт13 лет назад
Предмет: Инфoрмационные cиcтемы и тeхнологии Тема: Автoматизация дeлопроизводства в МОУ «Cибирская СОШ №2» Количество страниц: от 60 Срoк : 14 дней Вид работы: Дипломная Tип работы: Теоретическая с практикой Дополнительные требования:ссылка на методичку ниже, вес 3,8 ...Базы данных8 заявокЗакрыт13 лет назад
Разработка баз на основе access МОСКВА и МО Звонить 8926-829-3333Базы данных8 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать отчет для конфигурации Управление торговлей 10.3 (неуправляемое приложение). Платформа исполнения: 1С 8.2 Использовать управление параметрами отчета по аналогии с другими отчетами. Шаблон печатной формы отчета - в файле. Предложить бюджет и сроки исполнения. Оплата: наличный, безналичный переводы, ...Базы данных3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Предмет: Инфoрмационные cиcтемы и тeхнологии Тема: Aвтoматизация учeта прoдаж ООО «Мастерская мебели»(организацию и сферу деятельности можно свою) Количество страниц: около 60 Срoк : 14 дней Вид работы: Дипломная Tип работы: Теоретическая с практикой Дополнительные ...Завершен13 лет назад
- $50
Есть база GeoIP находится в 2х файликах, нужно ее подредактировать, проапдейтить свежей и сохранить в прежнем формате. Файлы http://depositfiles.com/files/ixahg2ughБазы данныхнет заявокЗакрыт13 лет назад