Не работает связь с базой данных. Починить срочно!

Необходимо разработать прототип трехзвенного приложения на Java работающего с БД MySql. Приложение обязательно должно быть выполнено по трехзвенной архитектуре клиент-сервер-сервер_БД_MySql. Приложение должно быть выполнено в виде оконного приложения Java Web Start. При запуске должна производиться авторизация ...