Конвертер БД

Необходимо разработать прототип трехзвенного приложения на Java работающего с БД MySql. Приложение обязательно должно быть выполнено по трехзвенной архитектуре клиент-сервер-сервер_БД_MySql. Приложение должно быть выполнено в виде оконного приложения Java Web Start. При запуске должна производиться авторизация ...
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DLE to наша БД
Нужно конвертнуть только dle_users в нашу users
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