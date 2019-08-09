База знаний по питанию

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Закрыт9 заявок465 просмотров

Требуется реализовать информацинную базу по еде (фрукты, овощи, мясо, рыба и т.д.) с описанием, вкусовыми данные и характеристикой. 

6 лет назад
sema84
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов

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Нет заявок фрилансеров