Delphi. Изменить компонент DBGrid

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Закрыт11 заявок274 просмотра

Есть проект, который не работает корректно на 98-й винде. Необходимо разобраться и сделать. На ХР все ок.

Delphi
14 лет назад
alos1
46 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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