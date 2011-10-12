Разработка и наполнение БД Access

Ищется фрилансер для НЕ срочного создания несложной БД в Access или Lotus. Попытаюсь коротко описать суть задачи. Есть таблица Excel с разбитым по филиалам планом выполнения ремонтных работ. Нужно перенести объекты в БД, а так же добавить поля с информацией о текущем состоянии объекта (5-6 полей, в которые будут забиваться информация о начале тендерной процедуры, акцепте, договоре и тд.) Результатом должна стать БД из которой легко можно будет делать отчеты по выполнению и тд. БД должна быть многопользвательской на 5-6 пользователей с уровнями доступа. В течении года в нее нужно будет вносить небольшие изменения с оплатой за каждое вмешательство в зависимсоти от сложности изменений. О цене думаю договоримся.