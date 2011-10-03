Доработка 1С 8.2

Наша компания занимается прокатом строительного оборудования. У нас установлена 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205), конфигурация "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.13.2)

Есть как разовые работы по написанию различных блоков, так и постоянные.

Одна из них создание клиентского профиля, в котором сами клиенты будут:

1. Регистрироваться путем заполнения анкеты

2. Заключать сделки по аренде оборудования, т.е. выбирать нужное оборудование, количество, срок аренды и проч.

3. Распечатывать документы по сделке (договор, акты приемки-передачи, кассовые ордера и проч)

При этом программа:

1. Создает нового контрагента, но должна быть проверка на уникальность (по № паспорта у физ.лица и ИНН у юр.лица), а если клиент уже есть в базе, то сообщать пользователю и выводить его данные на экран

2. Создает документы движения в 1С (например, реализация, кассовые документы)

3. Подставляет необходимые данные в соответствующие поля договора и ПКО, РКО из формы регистрации и сделки

Кроме этого, необходимо написать несколько отчетов, например, отслеживание сроков аренды