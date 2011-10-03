Стыковка Кронверк с 1C зарплата 8,2

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт3 заявки156 просмотров

Есть система контроля доступа реализованная на Кронверк. Люди приходят отмечаются при приходе на работу и уходе.

Задача.

Сделать так чтобы данные о приходе и уходе с работы загружалось в 1с автоматически или полу автоматически. В 1с должен быть дублирующийся таблица по принципу табеля прихода и ухода с работы. В Кронверк есть выгрузка в htm формат. База данных у Кронверк Firebird. 1с файловая.

14 лет назад
kostzg
Пен 
42 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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