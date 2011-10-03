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Стыковка Кронверк с 1C зарплата 8,2
Есть система контроля доступа реализованная на Кронверк. Люди приходят отмечаются при приходе на работу и уходе.
Задача.
Сделать так чтобы данные о приходе и уходе с работы загружалось в 1с автоматически или полу автоматически. В 1с должен быть дублирующийся таблица по принципу табеля прихода и ухода с работы. В Кронверк есть выгрузка в htm формат. База данных у Кронверк Firebird. 1с файловая.
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