Стыковка Кронверк с 1C зарплата 8,2

Есть система контроля доступа реализованная на Кронверк. Люди приходят отмечаются при приходе на работу и уходе.

Задача.

Сделать так чтобы данные о приходе и уходе с работы загружалось в 1с автоматически или полу автоматически. В 1с должен быть дублирующийся таблица по принципу табеля прихода и ухода с работы. В Кронверк есть выгрузка в htm формат. База данных у Кронверк Firebird. 1с файловая.