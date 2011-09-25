Требуется база С данными достопримечательностей Украины: 1 область 2 район 3 город 4 координаты 5 название 6 категория краткое описание: дата изготовления, кто изготовил , описание
Связь-актив
Дано:
1) База по странам и городам - http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database
2) База по регионам России и Украины - http://ipgeobase.ru/cgi-bin/Archive.cgi
3) 3 таблицы geo_country geo_region geo_city (login/pass in home dir)
4) Формат файла базы для nginx (http://wiki.nginx.org/HttpGeoModule)
0.116.0.0-0.119.255.255 "iso_name[id]"; - countries
2.56.0.0-2.56.7.255 "name[id]"; - cities
Задание
1. Заполнить таблицы с регионами и городами (регионы - россия, украина, белоруссия, США ) Все наименования на английском языке(названия регионов транслитируются по опр. правилам).
2. Сформировать 2 файла для подгрузки в nginx. (в тех что сейчас не хватает городов для всех стран)
3. Написать скрипт(вызывается через get запрос), который по переменным окружения(nginx) будет выдавать точное местоположения пользователя с точностью до города\региона - Россия\Украина, с точностью до города\страны - все остальные страны.
4. Дополнить таблицу стран - телефонный код. Заполнить таблицы словарей - города и регионы перевести только на соответствующий язык(язык страны).
5. Выбрать язык по умолчанию, страну, регион, город (по IP адресу)
6. Организация интерфейса - пользователь выбирает язык. Затем на своем языке он выбирает страну, регион и город. Списки регионов и городов формируются динамически.
7. Отрисовать на карте координаты пользователя (можно вывести текстом).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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