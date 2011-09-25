Связь-актив

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт3 заявки236 просмотров

Дано:

1) База по странам и городам - http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database

2) База по регионам России и Украины - http://ipgeobase.ru/cgi-bin/Archive.cgi

3) 3 таблицы geo_country geo_region geo_city (login/pass in home dir)

4) Формат файла базы для nginx (http://wiki.nginx.org/HttpGeoModule)

0.116.0.0-0.119.255.255 "iso_name[id]"; - countries

2.56.0.0-2.56.7.255 "name[id]"; - cities

Задание

1. Заполнить таблицы с регионами и городами (регионы - россия, украина, белоруссия, США ) Все наименования на английском языке(названия регионов транслитируются по опр. правилам).

2. Сформировать 2 файла для подгрузки в nginx. (в тех что сейчас не хватает городов для всех стран)

3. Написать скрипт(вызывается через get запрос), который по переменным окружения(nginx) будет выдавать точное местоположения пользователя с точностью до города\региона - Россия\Украина, с точностью до города\страны - все остальные страны.

4. Дополнить таблицу стран - телефонный код. Заполнить таблицы словарей - города и регионы перевести только на соответствующий язык(язык страны).

5. Выбрать язык по умолчанию, страну, регион, город (по IP адресу)

6. Организация интерфейса - пользователь выбирает язык. Затем на своем языке он выбирает страну, регион и город. Списки регионов и городов формируются динамически.

7. Отрисовать на карте координаты пользователя (можно вывести текстом).

Nginx
14 лет назад
egornikitin
Егор 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

shrekphp
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад
$300
4 дня

Заявки фрилансеров

shrekphp
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад

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