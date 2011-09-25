Построить алгоритм для создания топа

Нужен человек. знакомый со статистикой. Для вычисления своей формулы/алгоритма по расчету своего топа сайтов.

Т.е. есть определенные данные от источника, такие как кол-во читателей, посещаемость и т.д. Нужно на основе них построить алгоритм для создания своего топа.