Дано: 1) База по странам и городам - http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database 2) База по регионам России и Украины - http://ipgeobase.ru/cgi-bin/Archive.cgi 3) 3 таблицы geo_country geo_region geo_city (login/pass in home dir) 4) Формат файла ...
1С: Бух-я 2.0: Контроль ГТД при продаже в "минус"
Исполнитель - преимущественно из Питера, но совершенно не обязательно.
Существует следующая проблема:
Организация продает импортный товар, каждая номенклатурная позиция которого
может иметь несколько разных источников поставок, разные ГТД. Причем, зачастую документы отгрузки оформляются раньше, чем документы поступления (так нужно). Каким образом можно осуществлять бухгалтерский контроль правильности выбора ГТД в документах поступления и продажи? Например, может случиться такая ситуация, когда менеджер продаст товар не по той ГТД, по которой нужно (приход будет по другой ГТД). В каком отчете мы сможем увидеть ошибку?
Пробовали Оборотно-сальдовую по счету "ГТД" - не подходит, так как не видно "минусов", непонятно есть ли ошибки.
А по 41-му - у него нет субконто "Номера ГТД". Добавили в конфигураторе, поставили группировку в настройках отчета, но ГТД не выводится. Существует мнение, что данное субконто "не формирует регистров" - так сказали в саппорте франчайзи.
Как решить вопрос контроля товара по ГТД, проданного без остатков на складе?
Кроме того, увидеть "минусы" это полдела - хотелось бы еще потом понять не только в какой номенклатуре ошибка, но и увидеть документы, которые участвуют в движении, чтобы быстро локализовать ошибку.
Указывайте пожалуйста обобщенные варианты решения, сроки и цену.
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ВАЖНО!!! Заявки, состоящие лишь из сообщения типа "сделаю без проблем" сразу идут в топку.
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